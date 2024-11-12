В «Акроне» рассказали, будут ли штрафовать воспитанника «Спартака»

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев после матча 15-го тура Российской премьер-лиги против московского «Спартака» заявил, что не исключает наказания полузащитника Солтмурада Бакаева, который в течение одной минуты заработал две желтые карточки и был удален с поля. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, игрок может быть оштрафован.

«В моей ситуации будет не совсем правильно публично объявлять то, что я буду с этим делать. В любом случае каждый из нас должен находить силы и справляться с эмоциями на футбольном поле, я думаю, что он уже жалеет о том, что сделал», — заявил Тедеев.

Встреча завершилась со счетом 4:0. Счет в первом тайме открыл Тео Бонгонда. Во второй половине встречи точными ударами отметились Манфред Угальде, который забил дважды, и Бонгонда. При счете 0:4 красную карточку за второе предупреждение получил игрок «Акрона» Солтмурад Бакаев.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Артему Дзюбе пожелали побить рекорд Александра Кержакова.