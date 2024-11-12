Бывший одноклубник Головина услышал приговор по делу об изнасиловании

Бывший футболист «Монако» Виссам Бен-Йеддер приговорен к двум годам тюремного заключения условно по делу об изнасиловании, передает «Советский спорт» со ссылкой на RMC Sport.
Уголовный суд Ниццы признал Бен-Йедера виновным по всем пунктам обвинения. Также он должен выплатить пострадавшей компенсацию в размере €6 тысяч.
Футболист утверждает, что не помнит факт изнасилования, обвиняя в этом зависимость от алкоголя. Он принес извинения потерпевшей.
В прошлом сезоне чемпионата Франции футболист провел за «Монако» 32 матча, забив 16 мячей.
Ранее сообщалось о том, что французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе испытывает психологические проблемы из-за того, что столкнулся с обвинением в изнасиловании после своей поездки в Швецию.
Ранее в деле обвиненного в изнасиловании Мбаппе появились новые подробности.