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В деле обвиненного в изнасиловании Мбаппе появились новые подробности

RMC Sport: свидетельница по делу Мбаппе заявила, что игрок вел себя воспитанно

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Fabio Ferrari/Global Look Press

Одна из участниц вечеринки, на которой был французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, дала показания по делу форварда, обвиненного в изнасиловании. Ее слова приводит RMC Sport.

Она заявила, что футболист произвел впечатление тихого, скромного и воспитанного человека. Свидетельница подчеркнула, что окружение Мбаппе постоянно наблюдало за ним.

15 октября СМИ сообщили, что Мбаппе подозревается в изнасиловании, которое было совершено в одном из отелей Стокгольма. Статус футболиста в уголовном деле указан «обоснованно подозреваемым», что соответствует самому низкому уровню подозрений. Сам футболист назвал эти обвинения «фэйком».

17 октября появилась информация, что у Мбаппе был сексуальный контакт во время его поездки, однако ничто не указывает на то, что женщина, которая вступила с ним в этот контакт по обоюдному согласию, и женщина, обвинившая его в изнасиловании, это одно лицо.

Футболист пропустил октябрьские матчи сборной Франции в Лиге наций из-за травмы. В день игры французов с Израилем его засняли в одном из стокгольмских клубов.

Официально о подписании контракта между Мбаппе и мадридским «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав испанского гранда в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за французский «ПСЖ», в составе которого играл с 2017 года.

Ранее из-за обвинений Мбаппе в изнасиловании в шведском отеле прошли обыски.

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