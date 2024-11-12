«Он мстит»: названа причина невызова Мбаппе в сборную Франции

Журналист Даниэль Риоло назвал причину, по которой главный тренер сборной Франции Дидье Дешам принял решение не вызывать нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе на грядущие матчи группового этапа Лиги наций. Его слова приводит RMC Sport.

«Я на 1000% уверен, что Дешам мстит ему за то, что произошло накануне. Не за то, что он не приехал – если бы это было по взаимной договоренности, все было бы в порядке. Просто [Мбаппе сказал]: «Я не приеду, у меня травма», – а через три дня после этого играл за «Реал», — заявил он.

8 ноября появилась информация, что Мбаппе ольше не хочет играть за национальную команду страны. СМИ указали, что у футболиста напряженные отношения с главным тренером Дидье Дешамом. Отмечается, что Мбаппе вряд ли будет выступать за сборную, пока у руля нынешний наставник.

Футболист пропустил октябрьские матчи сборной Франции в Лиге наций из-за травмы. В день игры французов с Израилем его засняли в одном из стокгольмских клубов.

15 октября СМИ сообщили, что Мбаппе подозревается в изнасиловании, которое было совершено в одном из отелей Стокгольма. Статус футболиста в уголовном деле указан «обоснованно подозреваемым», что соответствует самому низкому уровню подозрений. Сам футболист назвал эти обвинения «фэйком».

Ранее у Мбаппе возникли психологические проблемы после обвинения в изнасиловании.