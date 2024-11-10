Мостовой: удивляет, что «Локомотив» находится в тройке РПЛ

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что его удивляет нахождение московского «Локомотива» на третьем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Спартак» должен быть в тройке. Пока меня удивляет, что там находится «Локомотив». Но подождём конца сезона, ведь будет длинная пауза и начнется вторая часть сезона», — сказал Мостовой.

10 ноября «Спартак» разгромил тольяттинской «Акрон» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 4:0.

Счет в первом тайме открыл Тео Бонгонда. Во второй половине встречи точными ударами отметились Манфред Угальде, который забил дважды, и Бонгонда. При счете 0:4 красную карточку получил игрок «Акрона» Солтмурад Бакаев.

В турнирной таблице национального первенства красно-белые идут на пятом месте, набрав 28 баллов. Команда на восемь очков отстает от лидирующего «Краснодара», который пока не сыграл в 15-м туре.

Ранее в «Акроне» объяснили разгром от «Спартака».