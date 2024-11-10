В «Акроне» объяснили разгром от «Спартака»

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев после матча 15-го тура Российской премьер-лиги против московского «Спартака»» заявил, что соперник полностью заслужил победу. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«У нас напрочь не получился первый тайм, потому что наши идеи не смогли реализоваться — мы сыграли недостаточно высоко в обороне, из-за чего мяч практически не доходил до Дзюбы. Мы слишком низко оборонялись, от этого все проблемы. Это был худший первый тайм вообще за время моей работы здесь. Во втором тайме мы попытались это изменить, но пропустили быстрый гол. Дальше мы раскрылись. Это полностью заслуженная победа «Спартака», соперник был сегодня явно сильнее», — заявил Тедеев.

Встреча завершилась со счетом 4:0. Счет в первом тайме открыл Тео Бонгонда. Во второй половине встречи точными ударами отметились Манфред Угальде, который забил дважды, и Бонгонда. При счете 0:4 красную карточку получил игрок «Акрона» Солтмурад Бакаев.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

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