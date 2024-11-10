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В «Акроне» остались недовольны игрой Дзюбы против «Спартака»

Тренер «Акрона» Тедеев остался недоволен игрой Дзюбы против «Спартака»

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев после матча 15-го тура Российской премьер-лиги против московского «Спартака»» заявил, что не удовлетворен игрой нападающего Артема Дзюбы. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«Отдельными эпизодами у него что-то не получалось. Понятное дело, что это был его не лучший матч, не все получилось у команды в целом, на это были определенные причины. Во многом все вышло так из-за того, что мы глубоко сели назад в первом тайме, откуда было сложно было доставлять мяч Артему», — заявил Тедеев.

Встреча завершилась со счетом 4:0. Счет в первом тайме открыл Тео Бонгонда. Во второй половине встречи точными ударами отметились Манфред Угальде, который забил дважды, и Бонгонда. При счете 0:4 красную карточку получил игрок «Акрона» Солтмурад Бакаев.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее в «Акроне» объяснили разгром от «Спартака».

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