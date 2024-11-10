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«Зенит» одержал волевую победу над «Ахматом» и догнал «Краснодар» в таблице РПЛ

«Зенит» со счетом 2:1 обыграл «Ахмат» и догнал «Краснодар» в таблице РПЛ

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Александр Гальперин/РИА Новости

В матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» обыграл на выезде грозненский «Ахмат».

Встреча завершилась со счетом 2:1.

На второй минуте матча счет открыл игрок «Ахматат» Арсен Адамов. Уже через семь минут счет сравнял Густаво Мантуан. Матео Кассьерра в середине первого тайма вывел «Зенит» вперед и установил окончательный счет матча.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» идет на втором месте, набрав 36 очков. Лидирует в чемпионате «Краснодар», опережая клуб с берегов Невы по дополнительным показателям. На третьей строчке идет московский «Локомотив», набрав 34 очка.

Свой матч 15-го тура «Краснодар» проведет на выезде против казанского «Рубина» 10 ноября. команды выйдут на поле в 19:30 по московскому времени.

В следующем матче чемпионата России «Зенит» сыграет на выезде с «Оренбургом». «Ахмат» на выезде сыграет с «Крыльями Советов».

Ранее московский «Спартак» объявил об уходе из команды спортивного директора.

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