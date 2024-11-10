Матч окончен

Очень непросто пришлось «Зениту» в Грозном. Чемпион и проигрывал после быстрого гола, и справлялся с жестким физическим футболом соперника, и чуть не упустил победу на последней секунде. Но все-таки увозит домой три очка! Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.