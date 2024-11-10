Очень непросто пришлось «Зениту» в Грозном. Чемпион и проигрывал после быстрого гола, и справлялся с жестким физическим футболом соперника, и чуть не упустил победу на последней секунде. Но все-таки увозит домой три очка! Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Финальный свисток фиксирует тяжелую победу «Зенита»!
Контратака «Ахмата» вышла стремительной, и Лечи Садулаев уже из штрафной пробил мимо голкипера и ПОПАЛ В ШТАНГУ!
Клаудиньо обводит стенку, но попадает точно в руки Шелии.
Педро зарабатывает фол почти на линии штрафной, а Владислав Камилов получает прямую красную карточку за лишение явной возможности забить.
АДАМОВ! Арсен Адамов был на убойной позиции в штрафной в семи метрах от ворот после скидки партнера. Мяч скакал и свалился после удара мимо штанги!
С острого угла бьет по воротам Ерохин — тащит Шелия!
«Ахмат» заработал штрафной на чужой половине поля, но подача в штрафную закончилась уходом мяч за лицевую.
Ко второму тайму добавлено шесть минут.
Садулаев принял мяч после диагонали из глубины налево, но его прострел не нашел адресата — Нино вынес.
Александр Ерохин и Юрий Горшков меняют Матео Кассьеру и Андрея Мостового.
Дуглас Сантос подал угловой на ближнюю штангу, но защитники «Ахмата» вынесли мяч.
Мостовой бьет издали, протащив мяч к чужой штрафной — Шелия в отличном прыжке потащил мяч.
Арсен Адамов очередной удар наносит! С лета с подбора после углового — над перекладиной.
Вильмар Барриос после фола на нем на фланге взял и толкнул сфолившего Гандри. Желтая карточка зенитовцу.
«Зенит» в редкой контратаке заработал угловой и разыграл его. В итоге поймали защиту грозненцев, и Нино, приняв на грудь на линии вратарской, пробил в падении с лета — чуть выше перекладины!
Позиционная атака «Ахмата» заканчивается ударом Арсена Адамова через себя — выше ворот.
У «Ахмата» вместо Максима Самородова на поле вышел Светослав Ковачев.
«Ахмат» в позиционных атаках осаждает половину поля «Зенита».
У «Ахмата» вместо как следует поработавшего Даниила Уткина на поле вышел Мауро Луна.
А вот и желтая карточка для главного тренера «Ахмата» Сергея Ташуева.
«Ахмат» в быстрой атаке заработал угловой. Лечи Садулаев разыграл мяч, и в итоге дальний удар по замысловатой траектории нанес Арсен Адамов — его однофамилец Денис Адамов мяч поймал.
Кто-то из тренерского штаба «Зенита» получил желтую карточку за несогласие с действиями арбитра.
В позиционной атаке «Зенита» на удар решился Клаудиньо, но попал в Гандри.
Педро вышел на поле вместо получившего какое-то повреждение Густаво Мантуана.
Подача Клаудиньо с угла поля, но Шелия выходит вперед, ловит мяч и запускает контратаку на чужую половину поля. Но «Зенит» возвращается, и все превращается в позиционное наступление.
«Зенит» заработал угловой, но сначала Александр Соболев меняет Лусиано Гонду.
Опасная подача от Адамова в штрафную. Там зенитовцы вынесли, но недалеко, и Тодорович простреливал с фланга — тоже отбились.
Камилов поймал на бедро подставившегося Клаудиньо. Сам бразилец пробил штрафной. Пробил мощно, но в стенку.
«Ахмат» давит, «Зенит» же вылетает в контратаки. Сейчас Кассьера оказался с мячом в штрафной, но не смог обыграть там защитника.
Закипели страсти. Кассьера полежал на газоне в центре после верховой борьбы с Исмаэлом. Игра не была остановлена. А вот в паузе колумбийский форвард вскочил и побежал выяснять с Исмаэлом отношения — не пустили свои и чужие. Но обошлось без санкций от арбитра.
Лечи Садулаев схватил за футболку Клаудиньо и сорвал атаку «Зенита» — желтая карточка.
Барриос головой вынес мяч из зенитовоской штрафной после отличной подачи Арсена Адамова.
Нуралы Алип заменил у «Зенита» после перерыва Вячеслава Караваева.
Поееееехали! Второй тайм стартовал.
Очень быстрое начало. На гол «Ахмата» «Зенит» ответил двумя своими. Это, кстати, все удары в створ: 5(1) — 3(2). 63% владели гости мячом. И очень много борьбы. 17 фолов насобирали на двоих команды. Ждем, что будет во втором тайме.
Свисток Артема Чистякова отправил команды на перерыв.
«Ахмат» заработал угловой, мяч после подачи вылетел за штрафную, и Тодорович бил влет с подбора, но попал в Барриоса.
Две минуты добавлено к первому тайму.
Так ничего и не происходит интересного сейчас на поле — игра в основном проходит в борьбе в центре поля.
Дуглас Сантос пробил с дальнего штрафного над стенкой — чуть над перекладиной пролетел мяч.
Очень много борьбы и пауз. Да, «Зениту» сложно преодолевать оборону хозяев, но чемпионы страны уже ведут в счете.
Выносят мяч из штрафной защитники «Ахмата» после прострела Караваева.
Дошел угловой до удара по воротам, но Мантуан принял его на себя!
«Ахмат» заработал штрафной на левом фланге на половине поля «Зенита». Уткин выкрутил подачу в штрафную, но Гонду выиграл воздух. И после повторной подачи, уже с правого фланга, борьба осталась за защитниками «Зенита». Ну а третья подача привела к угловому.
Довольно напряженно было в штрафной «Зенита» после углового, но до удара дело так и не дошло, и в итоге мяч пришел в руки Адамову.
Очень опасная атака «Ахмата». После паса Уткина в касание пробил Самородов — после небольшого рикошета от ноги защитника мяч ушел на угловой.
Жестковато Камилов срубил Барриоса, однако пока избежал карточки. Чистяков ограничился устным внушением пока что.
Стычкой между Эраковичем и Самородовым закончилась их продолжительная борьба в центре поля.
ГООООООООООООООООООООЛ! Матео Кассьера — 1:2! Ох, какая ошибка Швеца! Передача с левого фланга в штрафную «Ахмата». Швец перехватывал, но решил обработать и чуть отпустил от себя мяч при приеме, чего хватило находившемуся за его спиной Кассьере, чтобы в касание воткнуть мяч в ближнюю девятку!
Денис Адамов легко забирает в руки поданный в его штрафную мяч.
Быстрая атака «Зенита», Караваева заправили в лицевую, тот подал в центр вратарской, откуда Кассьера пробил в падении «боковыми ножницами» — чуть мимо. Но и правила при этом ударе на Тодоровиче, игравшем головой, колумбиец нарушил.
Очень много борьбы на каждом участке поля. «Зенит» больше держит мяч, но продраться через редуты «Ахмата» даже в центре поля непросто.
Дальний удар Гандри после передачи Уткина в быстрой атаке «Ахмата» — неточно.
Немного застряла игра в центре поля, борются за инициативу команды сейчас.
ГООООООООООООООООООЛ! Густаво Мантуан — 1:1! Очень быстро отыгрывается «Зенит». Быстрая атака гостей. Мостовой отдал с левого фланга в центр на Кассьеру. Колумбиец был перед штрафной, но бить на стал, а отдал в правый полуфланг в штрафную набежавшему Мантуану, и тот без помех вогнал мяч под перекладину!
Подача «Зенита» в чужую штрафную — мяч прилетает в руки Шелии.
Для «Ахмата» матч очень важен, и находящиеся в зоне вылета хозяева не думают садиться в оборону после забитого мяча.
ГОООООООООООООООЛ! Арсен Адамов — 1:0! Вот так начало! Лечи Садулаев принял мяч на правом фланге, изящно обыграв защитника, прошел до штрафной, сделал пас низом в центр. Даниил Уткин пропустил мяч, а набежавший Арсен Адамов вогнал мяч в сетку в упор и не стал праздновать гол в ворота бывшей команды. Он, собственно, до сих пор принадлежит «Зениту».
Матч начинается с атак «Ахмата».
Поееееееееееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Артемом Чистяковым из Азова (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) во главе.
А вот стартовый состав санкт-петербургского «Зенита» от Сергея Семака:
Адамов, Караваев, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Мостовой, Барриос, Клаудиньо, Густаво Мантуан, Кассьерра, Лусиано Гонду.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев:
Шелия, Жиров, Адамов, Тодорович, Гандри, Камилов, Уткин, Швец, Силва, Садулаев, Самородов.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В очередном матче 15-го тура Российской премьер-лиги грозненский «Ахмат» примет на своем поле «Зенит» из Санкт-Петербурга. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.