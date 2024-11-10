Даниил Медведев проиграл первый матч на Итоговом турнире

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл американцу Тейлору Фрицу матч на Итоговом турнире ATP.

Встреча, которая продолжалась 1 час 20 минут, завершилась со счетом 4:6, 3:6.

Следующий матч россиянин проведет 12 ноября против австралийца Алекса де Минаура, а 13 ноября Медведева ждет поединок с итальянцем Янником Синнером.

Итоговый турнир ATP проходит в итальянском Турине с 10 по 17 ноября. Россию на нем представляют Даниил Медведев и Андрей Рублев. По итогам жеребьевки, они попали в разные группы. Медведев оказался в группе Илие Настасе, где его соперниками станут Синнер, Фриц и Де Минор. В группе Джона Ньюкомба, куда попал Андрей Рублев, также сыграют немец Александр Зверев, испанец Карлос Алькарас и норвежец Каспер Рууд.

Ранее с турнира снялись испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович.

Ранее были названы перспективы российских теннисистов на Итоговом турнире ATP.