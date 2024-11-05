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Теннисист Рублев квалифицировался на Итоговый турнир ATP

Теннисист Рублев квалифицировался на Итоговый турнир АТР после снятия Джоковича

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REUTERS/Violeta Santos Moura

Российский теннисист Андрей Рублев квалифицировался на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) благодаря снятию с соревнований серба Новака Джоковича, передает «Чемпионат».

Сейчас Рублев занимает девятое место в рейтинге ATP.

Джокович является действующим чемпионом Итогового турнира АТР. В финальном матче 2023 года серб обыграл итальянца Янника Синнера со счетом 6:3, 6:3.

Итоговый турнир состоится в Турине с 10 по 17 ноября.

29 октября Рублев не смог преодолеть барьер второго раунда на теннисном турнире серии «Мастерс» в Париже, уступив аргентинцу Франсиско Серундоло. Встреча, которая продолжалась 2 часа 10 минут, завершилась в двух сетах с результатом 7:6 (8:6), 7:6 (7:5) в пользу спортсмена из Аргентины.

Ранее Даниил Медведев обошел Джоковича в рейтинге ATP.

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