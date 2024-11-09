Названы перспективы российских теннисистов на Итоговом турнире ATP

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон заявил, что каждый из восьми теннисистов-участников имеет примерно равные шансы на победу в Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Слова специалиста приводит Vprognoze.ru.

«Группы абсолютно одинаковы. Поэтому неважно, где играть. Бороться нужно будет за каждый мяч. Сложно сказать, кто выиграет — шансы есть у каждого из восьми участников, они абсолютно одинаковы», — заявил Камельзон.

Россию на турнире представят Даниил Медведев и Андрей Рублев. По итогам жеребьевки, они попали в разные группы.

Ранее с турнира снялись испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович.

Итоговый турнир ATP состоится в итальянском Турине и пройдет с 10 по 17 ноября.

Ранее сообщалось, что Okko эксклюзивно покажет Итоговый турнир ATP.