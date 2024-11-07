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Стали известны соперники Медведева и Рублева на Итоговом турнире

Медведев и Рублев сыграют в разных группах на Итоговом турнире ATP

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Aaron Doster/AP

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев попали в разные группы по итогам жеребьевки Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщает официальный сайт организации. Всего в соревновании примут участие восемь высокорейтинговых теннисистов.

Медведев попал в группу Илие Настасе, где его соперниками станут итальянец Янник Синнер, американец Тейлор Фриц и австралиец Алекс Де Минор.

В группе Джона Ньюкомба, где оказался Андрей Рублев, также сыграют немец Александр Зверев, испанец Карлос Алькарас и норвежец Каспер Рууд.

Ранее с турнира снялись испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович. После отказа последнего, на турнир автоматически квалифицировались три участника, среди которых оказался и Рублев.

Итоговый турнир ATP состоится в итальянском Турине и пройдет с 10 по 17 ноября.

Ранее российская теннисистка разгромно проиграла свой единственный матч на Итоговом турнире.

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