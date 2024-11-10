Гол Панарина помог «Рейнджерс» разгромить «Детройт»

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте, завершилась со счетом 4:0. В составе победившей команды два очка на свой счет записал российский нападающий Артемий Панарин, забросивший шайбу и отдавший результативную передачу.

Для Панарина этот гол стал десятым в текущем сезоне. Всего за карьеру в НХЛ российский хоккеист провел 685 матчей, в которых оформил 275 голов и сделал 527 результативных передач.

Также шайбы в матче забросили Крис Крайдер, Джимми Веси, Райлли Смит. Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин участия в матче не принимал. Российский нападающий «Детройта» Владимир Тарасенко остался без результативных баллов.

После этого матча «Рейнджерс» с 19 очками занимают пятое место в Восточной конференции. В следующем матче команда сразится с «Виннипег Джетс» 13 ноября. «Детройт» с 13 очками идет на 12-й строчке «Востока» НХЛ. Следующую игру команда проведет против «Питтсбург Пингвинз» 14 ноября.

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