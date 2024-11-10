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Овечкин снова забил за «Вашингтон» и еще приблизился к рекорду Гретцки

Овечкин сократил отставание от Гретцки до 31 шайбы

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Geoff Burke/Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил еще две шайбы в рамках регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и тем самым сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов до 31 гола.

В матче против «Сент-Луис Блюз» Овечкин оформил дубль и довел общее число своих голов в чемпионатах до 863. «Вашингтон» победил со счетом 8:1.

7 ноября канадский хоккеист Уэйн Гретцки заявил, что погоня российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за его «вечным» снайперским рекордом в Национальной хоккейной лиге является весьма захватывающим временем для всей команды.

В ночь на 7 ноября «Вашингтон» со счетом 3:2 обыграл «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин забросил победную шайбу в этом поединке, а также записал на свой счет голевую передачу. Овечкин был признан лучшим игроком поединка.

Ранее Овечкин приблизился к рекорду Ягра по победным шайбам в НХЛ.

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