Okko эксклюзивно покажет теннисный турнир в Турине

Okko эксклюзивно среди онлайн-кинотеатров покажет итоговый турнир АТР (Nitto ATP Finals 2024) в Турине с 10 по 17 ноября, сообщает пресс-служба Okko.

Посмотреть турнир в сервисе можно на канале BB Tennis.

В итоговом турнире АТР сыграют теннисисты с лучшими результатами за календарный год, среди которых Даниил Медведев, Андрей Рублев и Александр Зверев.

Как отметил руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа, этот теннисный сезон в целом благоприятно сложился для российских теннисистов.

«Даниил Медведев стал первым атлетом, родившимся в 90-е и шесть сезонов кряду попавшим в топ-10 рейтинга, а Андрей Рублев сыграет на ATP FInals в пятый раз», — сказал он.

Комментировать матчи турнира будут Николай Саприн, Алексей Михайлов, Наталья Вихлянцева, Вадим Кольцов, Александр Собкин, Илья Рывлин и Илья Геец.

«Итоговый турнир ATP — это уникальное событие, и особенно приятно, что на канале BB Tennis в Okko зрители смогут наблюдать за борьбой лучших спортсменов, включая российских теннисистов», — сказал директор по маркетингу BetBoom Михаил Артемьев.

Он добавил, что Okko и BetBoom стремятся сделать просмотр тенниса в России доступным и удобным для каждого любителя этого вида спорта.

Первый матч пройдет между Даниилом Медведевым и Тейлором Фрицом 10 ноября в 16:00 по московскому времени.

Также пользователи Okko смогут смотреть записи матчей, хайлайты, интервью, влоги и другие материалы о турнире.