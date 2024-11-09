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В «Факеле» объяснили, откуда взялся телефон на поле в игре с «Локомотивом»

Тренер «Факела» Пятибратов заявил, что судья уронил телефон на поле «РЖД Арены»

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов после матча 15-го тура Российской премьер-лиги против московского «Локомотива» заявил, что телефон, появившийся на поле «РЖД Арены», мог выпасть из кармана главного арбитра. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

На второй минуте матча лежащий на газоне смартфон обнаружил защитник гостей Игорь Калинин. Он передал его капитану Ираклию Квеквескири, который впоследствии отдал его Дмитрию Пятибратову.

«Мы и сами не поняли, откуда он взялся. Я думаю, что это у судьи телефон выпал, больше ему было не откуда взяться», — заявил Пятибратов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершилась со счетом 2:1. Первый гол в этом поединке оформил 19-летний игрок «железнодорожников» Алексей Батраков, который реализовал пенальти на 29-й минуте игры. «Факел» сравнял на 84-й минуте, отличился Евгений Марков. На 92-й минуте Батраков оформил дубль, реализовав еще один 11-метровый удар.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Ранее в «Локомотиве» объяснили, как смогли дожать «Факел».

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