Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В «Локомотиве» объяснили, как смогли дожать «Факел»

Тренер «Локомотива» Галактионов похвалил команду за победу над «Факелом»

close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов после матча 15-го тура Российской премьер-лиги против московского «Локомотива» заявил, что доволен качеством игры в исполнении своей команды. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Хороший был первый тайм с нашей стороны, были хорошие моменты для того, чтобы увеличить счет. В середине игры мы сами отдали инициативу, у нас плохо держался мяч, но и сопернику надо отдать должное — они играли вертикально на своих высоких нападающих, по сути отрезая нашу линию защиты. Значит, нам надо еще улучшить нашу тренировочную работу, чтобы наше взаимодействие на поле было еще более качественным. В любом случае, мы добились результата, будем двигаться дальше», — заявил Галактионов.

Встреча, которая состоялась на стадионе »РЖД Арена в Москве, завершилась со счетом 2:1. Первый гол в этом поединке оформил 19-летний игрок «железнодорожников» Алексей Батраков, который реализовал пенальти на 29-й минуте игры. «Факел» сравнял на 84-й минуте, отличился Евгений Марков. На 92-й минуте Батраков оформил дубль, реализовав еще один 11-метровый удар.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Ранее стал известен подозреваемый в нападении на израильских фанатов.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами