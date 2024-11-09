В «Локомотиве» объяснили, как смогли дожать «Факел»

Главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов после матча 15-го тура Российской премьер-лиги против московского «Локомотива» заявил, что доволен качеством игры в исполнении своей команды. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Хороший был первый тайм с нашей стороны, были хорошие моменты для того, чтобы увеличить счет. В середине игры мы сами отдали инициативу, у нас плохо держался мяч, но и сопернику надо отдать должное — они играли вертикально на своих высоких нападающих, по сути отрезая нашу линию защиты. Значит, нам надо еще улучшить нашу тренировочную работу, чтобы наше взаимодействие на поле было еще более качественным. В любом случае, мы добились результата, будем двигаться дальше», — заявил Галактионов.

Встреча, которая состоялась на стадионе »РЖД Арена в Москве, завершилась со счетом 2:1. Первый гол в этом поединке оформил 19-летний игрок «железнодорожников» Алексей Батраков, который реализовал пенальти на 29-й минуте игры. «Факел» сравнял на 84-й минуте, отличился Евгений Марков. На 92-й минуте Батраков оформил дубль, реализовав еще один 11-метровый удар.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

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