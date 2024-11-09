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Спорт

Дубль Батракова с пенальти: «Локомотив» вымучил победу над «Факелом»

«Локомотив» обыграл «Факел» в матче 15-го тура РПЛ

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Григорий Сысоев/РИА Новости
В стартовом матче 15-го тура Российской премьер-лиги московский «Локомотив» принимал на своем поле воронежский «Факел». Игра завершилась со счетом 2:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 15-й тур
Окончен
09 ноября 14:00
Локомотив М
Москва, Россия
29' Батраков
90' Батраков
2 : 1
Факел
Воронеж, Россия
84' Марков
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва, Россия
1-й тайм

29' Батраков

24' Калинин

2-й тайм

73' Самошников 75' Батраков

80' Баринов

84' Марков

90' Батраков

Трансляция
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16:15

На этом мы прощаемся с вами! До новых встреч!

90+7'

Игра окончена! Очень натужно и с большим трудом «Локомотив» набирает сегодня три очка благодаря двум голам Алексея Батракова с пенальти и поднимается на второе место в турнирной таблице РПЛ.

90+4'

Обратная замена Сарвели: вместо Владислава на поле вышел Артем Тимофеев.

90+1'

ГОООООООООООООООООООООООООООЛ! Алексей Батраков мощнейшим ударом отправляет мяч под левую штангу, 2:1! Дубль!

90'

К основному времени второго тайма добавлено шесть минут.

89'

Назначен главный арбитр игры пенальти!

88'

Возможно, блокировка была сделана рукой! Идет видеопросмотр момента на VAR.

87'

Удар Батракова после передачи Монтеса блокирует Гиоргобиани.

84'

ГОООООООООООООООООООООООООООЛ! Сработала воронежская контратака! Евгений Марков замыкает прострельную передачу в исполнении Алексея Каштанова и сравнивает счет! 1:1 на «РЖД Арене»!

83'

Удар Ракова со штрафного принимает на себя стенка.

80'

Снова Моцпан получает чудовищный по силе удар по ногам, на этот раз от Баринова.

77'

Замена у «Факела»: Ивлев вышел вместо Квеквескири.

75'

Батраков упускает соперника и вместо мяча бьет в ногу, желтая карточка.

73'

Самошников мощно корпусом воткнулся в Моцпана и получил предупреждение.

71'

Двойная замена у «Локомотива»: вместо Сулейманова и Тикнизяна на поле вышли Воробьев и Раков.

68'

Пиняев не смог обработать мяч после передачи Тикнизяна с левого края, в итоге до удара дело не дошло в этой атаке.

65'

Лантратов снимает мяч после подачи Альшина с левого фланга.

62'

Замена у «Факела»: Дилан Мертенс уступил место на поле Евгению Маркову.

59'

Заменили восьмой и девятый номера «Локомотива» Сарвели и Карпукаса.

57'

И у «Локомотива» готовятся замены, со скамейки поднимаются Сергей Пиняев и Владислав Сарвели.

54'

Удар Альвина из штрафной «Локомотива» оказался неточным.

51'

Батраков классно подловил далеко вышедшего из ворот Гудиева, но не попал в створ.

49'

Начало второго тайма остается за хозяевами.

47'

Тройная замена в перерыве произошла у «Факела»: Моцпан, Гиоргобиани и Якимов вышли вместо Брагами, Селе и Щетинина.

46'

Продолжаем!

45+3'

Перерыв! «Локомотив» с минимальным счетом обыгрывает «Факел» после первой половины игры, 1:0.

45'

К основному времени первого тайма добавлено две минуты.

42'

Альшин с нарушением правил вступает в отбор против Батракова, арбитр дает свисток.

40'

Квеквескири аккуратно поддел плечом Севикяна, от чего Эдгар оказался на газоне.

38'

Сесар Монтес свалил на газон руками Мертенса, свисток в пользу воронежцев.

35'

Игорь Калинин получил удар по ногам рядом со скамейке «Локомотива».

32'

Отдали мяч гостям игроки «Локомотива» после гола, а «Факел» как будто бы и не знает, что с ним делать.

29'

ГООООООООООООООООООООООООЛ! Аккуратно Алексей бьет в левый от вратаря угол и открывает счет в матче! 1:0!

28'

Пенальти назначен! Исполнять удар будет сам пострадавший.

26'

Алексея Батракова сбивают защитники «Факела» в собственной штрафной, будет проверка на VAR.

23'

Калинин подтолкнул Севикяна в спину, за что получил желтую карточку.

20'

Красиво Батраков перекинул мяч через стенку, но Гудиев отлично выпрыгнул и отбил мяч в сторону.

17'

Брахими опоздал к мячу и заехал сзади по ногам Карпукасу.

15'

Селе неудачно отбирает мяч на правом фланге, сбивая с ног Тикнизяна.

13'

Калинин сносит на фланге Севикяна, стандарт в пользу хозяев.

12'

Тикнизян проник в штрафную через фланг, накрутил соперника через ложный замах и пробил в перекладину! Пока откровенно отскакивают гости.

10'

Севикян принял пас от Баринова, сместился с правого фланга в центральную зону и пробил в дальний левый угол. Мяч на ногу не лег, поэтому удара в створ не вышло.

7'

Тикнизян отлично нашел поперечным пасом ворвавшегося в штрафную Батракова, но Алексею не удалось полностью вывернуть стопу, чтобы отправить мяч в дальний угол. Вместо этого 83-й номер «Локо» попытался протолкнуть мяч в ворота пыром, что ему не удалось.

5'

Подачу Баринова с правого фланга легко забрал Гудиев.

3'

Cтартовые минуты игры остаются за хозяевами.

14:02

Игра началась!

13:55

«Факел»: Гудиев, Калинин, Дзиов, Сенхаджи, Альшин, Квеквескири, Щетинин, Брахими, Селе, Мертенс, Каштанов.

13:50

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Самошников, Ньямси, Монтес, Баринов, Карпукас, Батраков, Сулейманов, Севикян.

13:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В стартовом матче 15-го тура Российской премьер-лиги московский «Локомотив» примет на своем поле воронежский «Факел». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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