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Хет-трик Винисиуса помог «Реалу» разгромить соперника в матче чемпионата Испании

«Реал» со счетом 4:0 разгромил «Осасуну» в матче 13-го тура чемпионата Испании

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Global Look Press

Мадридский «Реал» разгромил «Осасуну» в матче 13-го тура испанской Ла Лиги.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Три мяча в этом поединке удалось забить бразильскому нападающему «сливочных» Винисиусу Жуниору — он отличился на 34-й, 61-й и 69-й минутах. Еще один раз огорчил вратаря «Осасуны» полузащитник Джуд Беллингем на 42-й минуте.

В турнирной таблице национального первенства мадридский «Реал» занимает вторую позицию, набрав 27 очков. «Королевский клуб» на шесть баллов отстает от лидера — каталонской «Барселоны». «Осасуна» располагается на пятой строчке с 21 баллом.

В следующем туре чемпионата Испании «Реал» сыграет в гостях против «Леганеса». Игра состоится 24 ноября и начнется в 20:30 по московскому времени. В тот же день «Осасуна» сыграет дома с «Вильярреалом». Начало этой встречи запланировано на 16:00 мск.

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