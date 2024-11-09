Дубль 19-летнего Батракова принес «Локомотиву» победу над «Факелом»

Московский «Локомотив» обыграл воронежский «Факел» в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе »РЖД Арена в Москве, завершилась со счетом 2:1. Первый гол в этом поединке оформил 19-летний игрок «железнодорожников» Алексей Батраков, который реализовал пенальти на 29-й минуте игры. «Факел» сравнял на 84-й минуте, отличился Евгений Марков. На 90+2-й минуте Батраков оформил дубль, реализовав еще один 11-метровый удар.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния, главным арбитром которого был назначен Сергей Цыганок.

В турнирной таблице национального первенства «Локомотив» занимает вторую позицию, набрав 34 очка. «Железнодорожники» на один балл опередили петербургский «Зенит», который еще не сыграл свой матч 15-го тура. «Факел» идет в зоне стыковых матчей на 14-м месте. Воронежская команда набрала 12 баллов.

В следующем туре РПЛ «Локомотив» сразится с другим московским клубом — «Спартаком». Игра состоится 23 ноября, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. «Факел» 24 ноября примет на своем стадионе московское «Динамо», начало встречи — 16:30 мск.

Ранее российский судья был отстранен до конца сезона РПЛ за похвалу самого себя.