Футболисты совершили неожиданную находку во время матча РПЛ

Футболисты воронежского «Факела» нашли на поле телефон во время матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом».

На второй минуте матча лежащий на газоне смартфон обнаружил защитник гостей Игорь Калинин. Он передал его капитану Ираклию Квеквескири, который впоследствии отдал его главному тренеру команды Дмитрию Пятибратову. Момент был запечатлен трансляционными камерами.

Встреча, которая состоялась на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Локомотива». Первый гол в этом поединке оформил 19-летний игрок «железнодорожников» Алексей Батраков, который реализовал пенальти на 29-й минуте игры. «Факел» сравнял на 84-й минуте, отличился Евгений Марков. На 90+2-й минуте Батраков оформил дубль, реализовав еще один 11-метровый удар.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

В турнирной таблице национального первенства «Локомотив» занимает вторую позицию, набрав 34 очка. «Железнодорожники» на один балл опередили петербургский «Зенит», который еще не сыграл свой матч 15-го тура. «Факел» идет в зоне стыковых матчей на 14-м месте. Воронежская команда набрала 12 баллов.

В следующем туре РПЛ «Локомотив» сразится с другим московским клубом — «Спартаком». Игра состоится 23 ноября, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. «Факел» 24 ноября примет на своем стадионе московское «Динамо», начало встречи — 16:30 мск.

Ранее российский судья был отстранен до конца сезона РПЛ за похвалу самого себя.