Российский судья отстранен до конца сезона РПЛ за похвалу самого себя

Российский футбольный союз (РФС) принял решение отстранить арбитра Владислава Безбородова от работы на матчах Российской Премьер-лиги (РПЛ) и иных соревнований под эгидой РФС до конца сезона-2024/25. Об этом сообщает пресс-служба РФС на официальном сайте.

Заседание состоялось 8 ноября.

«Признать судью Российской Премьер-Лиги Безбородова Владислава Юрьевича совершившим нарушения, предусмотренные статьями 12.6, 12.17 Дисциплинарного кодекса судьи и инспектора РФС», — указано в сообщении.

Telegram‑канал «Алё, рэф!» опубликовал скриншоты комментариев, которые могут принадлежать арбитру Безбородову, а сам про себя он говорил, что «один остался, который умеет судить».

В 12-м туре РПЛ 51‑летний Безбородов обслуживал матч грозненского «Ахмата» и воронежского «Факела», который завершился победой воронежского клуба со счетом 3:2. После матча «Факел» обратился в Экспертно‑судейскую комиссию (ЭСК) по поводу решения Безбородова не назначать пенальти в ворота «Ахмата». Позднее ЭСК вынесла вердикт и признала ошибочным решение Безбородова не ставить 11-метровый удар на 75-й минуте игры.

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