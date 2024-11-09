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В «Акроне» оценили шанс попадания Дзюбы в сборную России под руководством Карпина

Владелец «Акрона» заявил, что Карпин не вызовет Дзюбу в сборную России

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ФК «Акрон»

Владелец футбольного клуба «Акрон» Павел Морозов в интервью Odds.ru заявил, что с удовольствием пронаблюдал бы за тем, как нападающий Артем Дзюба побивает рекорд Александра Кержакова по количеству забитых мячей в состав национальной сборной России.

Морозов считает, что большинство футбольных фанатов с интересом восприняли потенциальный вызов 36-летнего Дзюбы в сборную страны.

«Мне, как владельцу клуба, за который играет Артем, было бы интересно посмотреть на это. Но Карпин — принципиальный тренер, не пригласит его, сто процентов», — заявил Морозов.

Дзюба после ухода из «Локомотива» подписал в статусе свободного агента контракт с тольяттинским «Акроном» сроком до лета 2025 года. В текущем сезоне он успел провести семь матчей в чемпионате и Кубке России, отметившись в них двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Ранее бывший одноклубник оценил результативность Дзюбы в «Акроне».

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