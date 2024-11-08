Первая ракетка мира вылетела с Итогового турнира

Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла американке Кори Гауфф в полуфинальном матче Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в саудовском Эр-Рияде.

Встреча, которая продолжалась 1 час 49 минут, завершилась в двух сетах с результатом 7:6 (7:4), 6:3 в пользу Гауфф. Соболенко не выполнила подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-поинта из 13. На счету Гауфф три эйса, две двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 11.

В решающем матче американка, которая занимает третье место в рейтинге WTA, сыграет против располагающейся на седьмой строчке представительницы Китая Чжэн Циньвэнь. В своем полуфинальном матче она оказалась сильнее чешской спортсменки Барборы Крейчиковой — 6:3, 7:5.

Примечательно, что Крейчикова вышла из группы в последний момент, благодаря неожиданной победе над Гауфф. Также она попала на турнир из-за нового правила, которое ранее раскритиковала россиянка Дарья Касаткина.

Ранее стал известен заработок Касаткиной за игру на Итоговом турнире.