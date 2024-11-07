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Стал известен заработок Касаткиной за игру на Итоговом турнире

Касаткина получила больше ₽600 тысяч в минуту за проигрыш на Итоговом турнире

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Hamad I Mohammed/Reuters

Российская теннисистка Дарья Касаткина заработала 335 тыс. долларов за свое выступление на итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает «Советский спорт».

Касаткина провела на кортах 52 минуты и уступила польской теннисистке Иге Швентек со счетом 1:6, 0:6. За каждую минуту нахождения на корте россиянка получила 6442 доллара — это чуть больше ₽630 тысяч рублей.

Несмотря на эту победу, Швентек осталась за бортом соревнований. В заключительной встрече группового этапа последнюю путевку забрала чешская теннисистка Барбора Крейчикова.

Ранее Даниил Медведев заработал около 22 тысяч долларов за каждую минуту матча с Янником Синнером на турнире «Шлем шести королей», также разгромно уступив.

Ранее российская теннисистка поднялась на рекордное для себя место в рейтинге WTA.

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