Стал известен заработок Касаткиной за игру на Итоговом турнире

Российская теннисистка Дарья Касаткина заработала 335 тыс. долларов за свое выступление на итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает «Советский спорт».

Касаткина провела на кортах 52 минуты и уступила польской теннисистке Иге Швентек со счетом 1:6, 0:6. За каждую минуту нахождения на корте россиянка получила 6442 доллара — это чуть больше ₽630 тысяч рублей.

Несмотря на эту победу, Швентек осталась за бортом соревнований. В заключительной встрече группового этапа последнюю путевку забрала чешская теннисистка Барбора Крейчикова.

Ранее Даниил Медведев заработал около 22 тысяч долларов за каждую минуту матча с Янником Синнером на турнире «Шлем шести королей», также разгромно уступив.

Ранее российская теннисистка поднялась на рекордное для себя место в рейтинге WTA.