Действующая чемпионка Итогового турнира не вышла из группы

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова обыграла американку Кори Гауфф в заключительном матче и пробилась в полуфинал итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Эр-Рияде.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. Крейчикова сделала четыре эйса, не допустила двойных ошибок и реализовала три брейк-поинта из четырех. На счету Гауфф 10 подач навылет, четыре двойных ошибки и один реализованный брейк-поинт из 12.

Благодаря этой победе, Крейчикова набрала второе очко в группе. Столько же заработали еще две теннисистки — Гауфф и полька Ига Швентек. Однако, последняя не вышла из группы по дополнительным показателям, несмотря на победу над Крейчиковой в личной встрече.

В полуфинале турнира чешская теннисистка сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь, а Гауфф встретится с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.

В финале Итогового турнира прошлого года Швентек обыграла американку Джессику Пегулу. Таким образом, чемпионка турнира 2023 года не вышла из группы, а Пегула снялась из-за травмы — ее заменила россиянка Дарья Касаткина.

Ранее 17-летняя Мирра Андреева обозвала Касаткину после проигрыша в финале.