Российская теннисистка раскритиковала WTA за новое правило отбора на Итоговый турнир

Девятая ракетка мира россиянка Дарья Касаткина раскритиковала Женскую теннисную ассоциацию (WTA) за новое правила отбора на Итоговый турнир. Слова спортсменки приводит Tennis 365.

«Гонка — это гонка. Речь идет о том, сколько очков за сезон вы заработали. Если вы победили на турнире «Большого шлема», то уже получили очки, деньги, славу. А здесь идет речь о гонке WTA. Поэтому я считаю, что все должно идти по набранным очкам», — заявила Касаткина.

В этом году на турнир также попадают победители турнира Большого шлема за календарный год. Благодаря этому правилу, отобраться смогла чешка Барбора Крейчикова. Она занимает 13-е место в рейтинг WTA, но выиграла «Уимблдон».

По старому правилу, где попадают строго восемь лучших теннисисток гонки (набранные очки за год), на Итоговый турнир должна была попасть Касаткина, после отказа американки Эммы Наварро. Россиянка занимает девятое место в гонке.

В полуфинале Крейчикова сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь.

Ранее стал известен заработок Касаткиной за игру на Итоговом турнире.