В Госдуме заявили, что Путин забивает больше Роналду

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов отреагировал на то, что президент Венесуэлы Николас Мадуро сравнил президента России Владимира Путина с португальским футболистом Криштиану Роналду, отметив, что Путин в хоккее забивает больше португальца, передает РИА Новости.

Фетисов заявил, что не стал бы ни с кем сравнивать Путина, но назвал фактом то, что президент России забивает больше, чем Роналду в футболе.

7 ноября Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что даже среди членов Североатлантического альянса есть те, кто проявляет интерес к взаимодействию с БРИКС.

Российский президент 7 ноября выступил на пленарном заседании клуба «Валдай».Тема встречи — «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке». «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее Путин сравнил Международный олимпийский комитет (МОК) с цирковыми артистами.