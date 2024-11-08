Путин сравнил МОК с цирковыми артистами

Президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» сравнил Международный олимпийский комитет (МОК) с цирковыми артистами. Слова Путина передает РИА Новости.

«Под давлением извне МОК превратился в каких-то цирковых артистов. Коммерциализировали олимпийское движение полностью, уничтожают его своими руками», — сказал Путин.

12 октября 2023 года МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

До этого, в конце февраля 2022 года, Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее олимпийский чемпион рассказал, поможет ли Дональд Трамп российскому спорту.