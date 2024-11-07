Путин раскрыл, что даже в НАТО есть те, кто проявляет интерес к БРИКС

Даже среди членов Североатлантического альянса есть те, кто проявляет интерес к взаимодействию с БРИКС, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Трансляцию ведет Telegram-канал «Кремль. Новости».

«Даже среди членов НАТО есть те, как вы знаете, кто проявляет интерес к тесной работе с БРИКС», — отметил российский лидер.

Глава государства не исключил, что в будущем и другие государства задумаются над сотрудничеством с БРИКС. Путин напомнил, что Россия в этом году председательствовала в организации. Путин счел БРИКС прототипом нового характера отношений между странами

Российский президент 7 ноября выступает на пленарном заседании клуба «Валдай».Тема встречи — «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее патриарх Кирилл призвал Россию не отгораживаться от мира пушками и танками.