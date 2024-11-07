Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин раскрыл, что даже в НАТО есть те, кто проявляет интерес к БРИКС

Путин: даже среди стран НАТО есть те, кто заинтересован в работе с БРИКС

Даже среди членов Североатлантического альянса есть те, кто проявляет интерес к взаимодействию с БРИКС, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Трансляцию ведет Telegram-канал «Кремль. Новости».

«Даже среди членов НАТО есть те, как вы знаете, кто проявляет интерес к тесной работе с БРИКС», — отметил российский лидер.

Глава государства не исключил, что в будущем и другие государства задумаются над сотрудничеством с БРИКС. Путин напомнил, что Россия в этом году председательствовала в организации. Путин счел БРИКС прототипом нового характера отношений между странами

Российский президент 7 ноября выступает на пленарном заседании клуба «Валдай».Тема встречи — «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее патриарх Кирилл призвал Россию не отгораживаться от мира пушками и танками.

Все новости на тему:
Заседание клуба «Валдай» 2024
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами