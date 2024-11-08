У известного комментатора при задержании нашли гранату

У спортивного комментатора Рамазана Рабаданова при задержании была изъята ручная граната, находившаяся в кармане куртки. Об этом из зала Ленинского районного суда Махачкалы сообщает РИА Новости.

«Согласно справке, изъятым предметом является граната РГД-5 осколочного действия промышленного изготовления, снаряженный тротилом и взрывным веществом», — сказал следователь на заседании суда по избранию меры пресечения.

Сторона обвинения просит взять Рабаданова под стражу.

Рабаданов был задержан в Махачкале. Его семья заявила, что неизвестные засунули гранату в его куртку перед арестом. Председатель Общественной наблюдательной комиссии Республики Дагестан Шамиль Хадулаев предположил, что Рабаданова задержали за то, что он собирался работать в качестве наблюдателя на судебных процессах над дагестанцами в Ставропольском и Краснодарском крае.

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