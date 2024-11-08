Названа причина задержания в Махачкале спортивного комментатора Рабаданова

Блогера, спортивного комментатора Рамазана Рабаданова подозревают в незаконном обороте оружия и боеприпасов. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд избрал комментатору меру пресечения в виде заключения под стражу.

Спортивный комментатор Рамазан Рабаданов был задержан в Махачкале. Семья Рабаданова заявила, что неизвестные засунули гранату в его куртку перед арестом. Председатель Общественной наблюдательной комиссии Республики Дагестан Шамиль Хадулаев предположил, что Рабаданова задержали за то, что он собирался работать в качестве наблюдателя на судебных процессах над дагестанцами в Ставропольском и Краснодарском крае.

До этого следственный комитет сообщил, что бывший заместитель министра образования и науки Дагестана задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Имя задержанного не приводится. По версии следствия, с 2013 по 2023 годы подозреваемый получил взятку в сумме 60 млн рублей от руководителя компании за оказание содействия в заключении госконтрактов на выполнение ремонтно-строительных работ. Всего было заключено 15 контрактов на сумму более 160 млн рублей.

Ранее экс-мэра Сочи задержали из-за махинаций с продажей мест на кладбище.