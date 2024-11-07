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Игрок «Ростова»: защитник «Зенита» Сантос получил российский паспорт не ради сборной

Футболист Голенков: не факт, что зенитовца Сантоса вызовут в сборную России

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Телеграм-канал «Ирина Волк»

Бразильский защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос получил российский паспорт не для того, чтобы иметь возможность выступать за сборную России. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил нападающий «Ростова» Егор Голенков.

«Мне вообще без разницы. Получил? Молодец! Думаю, Дуглас Сантос не ради сборной получил паспорт. Еще же не факт, что он будет вызываться туда. Лично мое мнение. Получил по каким-то личным соображениям, чтобы легионером не считаться, скорее всего», — сказал Голенков.

Российское гражданство было предоставлено Дугласу Сантосу в соответствии с указом, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным. Таким образом, 30-летний защитник, выступающий за «Зенит» с 2019 года, не будет считаться легионером в Российской премьер-лиге (РПЛ), а также получит возможность выступать за сборную России.

В текущем розыгрыше РПЛ «Зенит» идет на втором месте, набрав после 14 туров 33 очка и на три балла отставая от лидирующего «Краснодара». Следующим соперником сине-бело-голубых станет «Ахмат», эта игра состоится в Грозном в воскресенье, 10 ноября, и начнется в 17:30 по московскому времени.

Ранее «Зенит» разгромил «Ахмат» в Кубке России.

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