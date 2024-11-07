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Боец ММА Монсон назвал победу Трампа на выборах плюсом для России

Боец Монсон объяснил, почему победа Трампа на выборах — это плюс для России

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РИА Новости

Боец ММА, депутат парламента Республики Башкортостан Джефф Монсон объяснил, почему победа Дональда Трампа на президентских выборах в США — это плюс для России. Его слова приводит «Советский спорт».

«Для России лучше, что Трамп выиграл выборы. Он бизнесмен, он мыслит как бизнесмен. Хочет делать бизнес, в том числе и с Россией, хочет улучшить отношения. Спорт — это тоже бизнес, так что можно ждать, что он будет налаживать отношения и в этом направлении», — заявил Монсон.

В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов). Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, Трамп набрал минимум 277.

Сам политик уже объявил себя победителем. С победой его поздравили многие мировые лидеры.

Ранее Монсон женился на россиянке по мусульманскому обряду.

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