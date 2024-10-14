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Монсон женился на россиянке по мусульманскому обряду

Боец ММА Монсон женился на россиянке по мусульманскому обряду

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Vse42.ru

Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон женился по мусульманскому обряду, сообщила жена спортсмена Екатерина. Ее слова приводит РИА Новости.

«Мы поженились по мусульманским обычаям в одной из мечетей Уфы 7 октября. Мы не выносим личную жизнь на публику, обряд венчания прошел скромно. Торжественную свадьбу планируем провести весной 2025 года», — заявила супруга бойца.

19 июня Монсон принял ислам.

В мае 2023 года боец отказался от гражданства США. Он заявил, что не согласен с политикой, которую ведут США. Также он заявил, что теперь его мысли и его будущее связаны только с Россией.

18 августа Джефф Монсон провел бой по правилам бокса против Олега Тактарова. Этот поединок состоялся в рамках боксерского вечера РЕН ТВ и завершился вничью. Для 55‑летнего Тактарова бой против Монсона на турнире в Москве стал первым после более чем десятилетней паузы.

Ранее в Госдуме выразили готовность помочь Монсону с мусульманской свадьбой.

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