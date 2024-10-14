Монсон женился на россиянке по мусульманскому обряду

Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон женился по мусульманскому обряду, сообщила жена спортсмена Екатерина. Ее слова приводит РИА Новости.

«Мы поженились по мусульманским обычаям в одной из мечетей Уфы 7 октября. Мы не выносим личную жизнь на публику, обряд венчания прошел скромно. Торжественную свадьбу планируем провести весной 2025 года», — заявила супруга бойца.

19 июня Монсон принял ислам.

В мае 2023 года боец отказался от гражданства США. Он заявил, что не согласен с политикой, которую ведут США. Также он заявил, что теперь его мысли и его будущее связаны только с Россией.

18 августа Джефф Монсон провел бой по правилам бокса против Олега Тактарова. Этот поединок состоялся в рамках боксерского вечера РЕН ТВ и завершился вничью. Для 55‑летнего Тактарова бой против Монсона на турнире в Москве стал первым после более чем десятилетней паузы.

Ранее в Госдуме выразили готовность помочь Монсону с мусульманской свадьбой.