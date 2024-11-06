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Получивший российский паспорт футболист «Зенита» больше не считается легионером

Футболист «Зенита» Сантос больше не считается легионером в РПЛ

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Телеграм-канал «Ирина Волк»

Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос официально перестал считаться легионером в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

»ФИФА рассмотрела заявление клуба и приняла положительное решение о смене футбольного гражданства игрока», — заявили в «Зените».

21 октября президент России Владимир Путин дал гражданство бразильскому капитану «Зенита» Дугласу Сантосу.

28 октября сообщалось, что защитник может быть вызван в национальную команду России.

Сантос выступает за санкт-петербургский «Зенит» с лета 2019 года. При переходе он подписал контракт сроком на пять лет. В 2016 году в составе сборной Бразилии защитник выиграл Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

Ранее экс-футболист «Спартака» выступил против бразильцев в сборной России.

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