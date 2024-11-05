Кордобу назвали провокатором

Нападающему «Краснодара» Джону Кордобе не хватает дисциплины на футбольном поле. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил спортивный директор «СКА-Ростов» Виктор Панченко.

«Кордобе хочется пожелать дисциплины на поле, она его подводит. В нужный момент такое поведение может вывести его из гонки бомбардиров. Это единственный минус у него. Он везде лезет, спорит с судьями, «маленький провокатор». Понимаю, что черта характера, но интересно, как он будет справляться с эмоциями ближе к концу чемпионата», — сказал Панченко.

Во вторник, 5 ноября, Кордоба подписал с краснодарским клубом новый контракт, рассчитанный до 30 июня 2027 года. По мнению эксперта, это является хорошей новостью для всего российского футбола. Панченко констатировал, что Кордоба является лучшим нападающим Российской премьер-лиги (РПЛ), и с ним «Краснодар» сохраняет очень высокие шансы на чемпионство. Тем более, что главный конкурент «быков», действующий чемпион «Зенит», по словам Панченко, сейчас нестабилен.

Кордоба выступает за «Краснодар» с лета 2021 года. В его активе 99 матчей за команду — в них он забил 53 мяча и сделал 19 результативных передач. «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу текущего розыгрыша РПЛ, набрав 36 очков после 14 туров.

Ранее Кордоба помог «Краснодару» разгромить «Оренбург» и упрочить лидерство в РПЛ.