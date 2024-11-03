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«Краснодар» упрочил лидерство в РПЛ, разгромив «Оренбург»

«Краснодар» со счетом 4:0 обыграл «Оренбург» в 14-м туре чемпионата России

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Виталий Тимкив/РИА Новости

»Краснодар» одержал крупную победу над «Оренбургом» в 14-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «ФК Краснодар», завершилась со счетом 4:0. На 38-й минуте счет в матче открыл Кевин Ленини. Уже во втором тайме, на 73-й минуте ворота соперников поразил Данила Козлов, а через шесть минут отличился Эдуард Сперцян. На 88-й минуте точку в матче поставил Джон Кордоба.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

«Краснодар» благодаря этой победе упрочил лидерство в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Мурада Мусаева набрали 36 очков и оказались на три балла впереди петербургского «Зенита», который идет вторым. «Оренбург» — аутсайдер чемпионата России, команда идет на последнем месте, набрав восемь баллов.

В следующем туре национального первенства «Краснодар» на выезде сразится с казанским «Рубином». Игра состоится 10 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени. Оренбургская команда свой следующий матч проведет также на выезде и сыграет с махачкалинским «Динамо». Встреча запланирована на 9 ноября, футболисты начнут игру в 16:30 мск.

Ранее «Факел» и «Химки» поделили очки в матче РПЛ.

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