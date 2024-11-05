Московский футбольный клуб утвердил стажировку Мостового

Тренерский штаб футбольного клуба «Динамо» дал согласие на прохождение стажировки Александра Мостового в команде, передает ТАСС.

«Тренерский штаб «Динамо» дал согласие, чтобы Мостовой прошел стажировку у нас. За последнее время многие специалисты с громкими футбольными именами проходили стажировку у нас», — сказали в пресс-службе «Динамо».

В начале июня 2023 года РФС объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии РФС. 30 сентября сам экс-футболист объявил, что в октябре 2024 года должен пройти стажировку в «Спартаке», но она сорвалась.

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес». С «Сельтой» и «Бенфикой» он выигрывал национальные Кубки Испании и Португалии соответственно.

Ранее Мостовой сообщил о новой стажировке после срыва в «Спартаке».