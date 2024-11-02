Мостовой сообщил о новой стажировке после срыва в «Спартаке»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что в ближайшее время намерен пройти стажировку в одном из московских клубов. Его слова приводит ТАСС.

«Пока не прошел обследование. Наверное, [пройду] в понедельник. Думаю, что после 5 ноября начну стажировку. Пока с клубом не определился, но после этой даты куда-то пойду. Мы так планируем. Клуб, скорее всего, будет из Москвы», — заявил Мостовой.

15 октября Мостового выписали из больницы после удаления камней из почек.

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес». С «Сельтой» и «Бенфикой» он выигрывал национальные Кубки Испании и Португалии соответственно.

В начале июня 2023 года РФС объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии РФС. 30 сентября сам экс-футболист объявил, что в октябре 2024 года должен пройти стажировку в «Спартаке», однако в итоге она сорвалась по инициативе клуба.

Ранее клуб экс-игрока «Спартака» выразил готовность позвать Мостового на стажировку.