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В «Спартаке» объяснили отказ в стажировке Мостовому

В «Спартаке» заявили, что стажировка Мостового отменилась по инициативе клуба

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов подтвердил, что стажировка бывшего футболиста сборной России Александра Мостового отменилась по инициативе клуба. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Стажировка Мостового отменилась по инициативе клуба. Мы уведомили об этом РФС еще в начале месяца. Желаем ветерану скорейшего выздоровления!» — заявил Зеленов.

О том, что «Спартак» отменил стажировку Мостового, сообщил начальник отдела подготовки тренеров академии Российского футбольного союза Сергей Овчинников 21 октября.

Мостовой 4 октября попал в больницу из-за камней в почках. Он перенес несколько операций, его уже выписали.

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес». С «Сельтой» и «Бенфикой» он выигрывал национальные Кубки Испании и Португалии соответственно.

В начале июня 2023 года Российский футбольный союз (РФС) объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии РФС. 30 сентября сам экс-футболист объявил, что в октябре 2024 года должен пройти стажировку в «Спартаке».

Ранее стало известно, как проходит обучение Мостового на тренера.

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