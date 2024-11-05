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В «Реале» знали, что Винисиус не выиграет «Золотой мяч»

В «Реале» не хотели расстраивать Винисиуса новостью о проигрыше в «Золотом мяче»

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Алексей Филиппов/РИА Новости

В мадридском «Реале» знали, что бразильский нападающий Винисиус Жуниор не выиграет «Золотой мяч», однако не хотели его расстраивать перед матчем против «Барселоны». Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на журналиста Cadena SER Антона Меану.

«В «Реале» знали о результатах, но решили не говорить Винисиусу, чтобы не отвлекать его перед игрой с «Барселоной». Окружение футболиста подозревало, что он не получит «Золотой мяч». Они обратились в клуб и узнали, что Винисиус не станет победителем», — заявил Меана в подкасте Carrusel Canalla.

28 октября полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри стал обладателем «Золотого мяча».

В голосовании он обошел футболистов «Реала» Винисиуса Жуниора, Джуда Беллингема, Килиана Мбаппе, а также одноклубника Эрлинга Холанда.

На церемонии вручения «Золотого мяча» Родри появился на костылях. 25 сентября он повредил крестообразные связки колена в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Арсенала».

Винисиус Жуниор был уверен в том, что он получит награду. Он даже успел ее отпраздновать, однако она досталась не ему.

26 октября «Реал» проиграл «Барселоне» со счетом 0:4 в матче чемпионата Испании. В одном из эпизодов Винисиус сказал хавбеку каталонской команды Гави, что «да, 0:4, но в понедельник я поеду за «Золотым мячом».

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение «Золотого мяча» прошло в 1956 году.

Ранее Винисиус получил необычное предложение после поражения в «Золотом мяче».

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