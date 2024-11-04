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В Испании снова перенесли матчи из-за наводнения

Матчи чемпионата Испании вновь перенесли из-за наводнения в стране

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Gregorio Marrero/AP

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) вновь была вынуждена перенести футбольные матчи из-за наводнения. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Источник утверждает, что матч «Эхея» — «Эркулес» будет сыгран 14 ноября, а матч «Понтевендра» — «Леванте» состоится 19 ноября. Также две игры перенесены еще на более поздний срок: матчи «Парла Эскуэла» — «Валенсия» и «Манисес» — «Хетафе» пройдут на 26 ноября. Дата матча «Хове» — «Реал Сосьедад» будет определена позднее.

На днях в Испании произошло крупнейшее за последние 30 лет наводнение. Ливни обрушились на автономное сообщество Валенсия и ряд иных территорий. Утром 30 октября газета The Guardian сообщила, что после наводнений в Испании пропали без вести семь человек. Из-за ливней в Валенсии были залиты железнодорожные пути и трассы, движение скоростных поездов в регионе было приостановлено.

Причиной наводнения оказалось глобальное потепление, считает организация World Weather Attribution (WWA). Экстремальные и разрушительные штормы будут появляться в регионе все чаще, прогнозируют эксперты.

Ранее в Испании отменили баскетбольный матч из-за сильнейших наводнений.

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