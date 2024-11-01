Стала известна причина мощнейшего наводнения в Испании

Глобальное потепление оказалось причиной сильнейшего наводнения в Испании. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на заявление организации World Weather Attribution (WWA), которая изучает влияние изменения климата на экстремальные погодные явления.

В статье говорится, что в регионе возрастает количество кратковременных и интенсивных ливней. На этой неделе дожди в Валенсии оказались на 12% интенсивнее и шли в два раза чаще в сравнении с доиндустриальными временами (1850-1900 годы), когда в регионе было прохладнее.

Утверждается, что экстремальные и разрушительные штормы в ближайшее время станут более частыми. Специалисты связывают это с рекордными температурами воздуха в Средиземноморье.

Утром 30 октября газета The Guardian сообщила, что после наводнений в Испании пропали без вести семь человек. Из-за ливней в Валенсии были залиты железнодорожные пути и трассы, движение скоростных поездов в регионе было приостановлено.

На фоне стихийного бедствия испанское государственное метеорологическое агентство AEMET объявило красную тревогу в Валенсии и оранжевую тревогу в некоторых частях Андалусии.

Ранее в Испании отменили баскетбольный матч из-за сильнейших наводнений.