В Испании отменили баскетбольный матч из-за сильнейших наводнений

Матч баскетбольного Еврокубка между «Валенсией» и литовским клубом «Лиеткабелис» был перенесен на неопределенный срок из-за сильнейших наводнений на юго-востоке Испании, в результате которых погиб как минимум 51 человек. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на сайт Евролиги.

«Мы выражаем глубочайшие соболезнования жертвам и их семьям, пострадавшим в результате суровых погодных условий, а также выражаем солидарность всем потерпевшим», — говорится в сообщении организации.

Игра шестого тура группы B должна была состояться сегодня, 30 октября, в 22:45 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что в Испании пропали без вести семь человек после наводнений.

На фоне стихийного бедствия испанское государственное метеорологическое агентство AEMET объявило красную тревогу в Валенсии и оранжевую тревогу в некоторых частях Андалусии.

Ранее влюбленных обвинили в наводнении, из-за которого закрылись станции метро в Мельбурне.