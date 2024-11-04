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Российскому бойцу UFC предложили три даты следующего боя

UFC предложил Анкалаеву три возможные даты следующего боя

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Global Look Press

Первый номер рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе россиянин Магомед Анкалаев рассказал о ходе переговоров по организации следующего поединка. Об этом он написал в социальной сети X (ранее Twitter).

«Мне предложили три даты в декабре, феврале и марте, и я на всё согласился. Собираюсь победить нокаутом, поэтому у меня нет проблем», — заявил Анкалаев.

31 октября россиянину предложили выйти на главный бой турнира в Лас-Вегасе.

UFC ищет замену бою между американцем Белалом Мухаммадом и казахом Шавкатом Рахмоновым. Представитель США отказался от поединка из-за травмы, которую он получил в ходе подготовки.

Промоушен предложил выйти Анкалаеву и бразильцу Алексу Перейре выйти на коротком уведомлении. Однако этот бой может не состояться. Перейра может отказаться — для него эта защита титула может стать четвертой за восемь месяцев.

Ранее Анкалаев получил бонус за лучшее выступление на турнире UFC Vegas 84.

Всего россиянин провел 23 боя. В 20 из них он одержал победу, один завершился вничью, в одном — проиграл. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Ранее российский борец стал шестикратным чемпионом мира.

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