Российский борец стал шестикратным чемпионом мира

Двукратный олимпийский чемпион, российский борец Абдулрашид Садулаев выиграл золотую медаль чемпионата мира в неолимпийских весовых категориях, который проходит в албанской Тиране.
В финальной схватке в весовой категории до 92 кг он одержал победу над грузином Мириани Майсурадзе со счетом 6:0. Это золото стало для Садулаева шестым на чемпионатах мира в карьере. Также россиянин четыре раза побеждал на чемпионатах Европы.
По пути к награде он выиграл у чемпиона Олимпийских игр — 2020 в Токио американца Дэвида Тейлора.
Этот старт стал первым для Садулаева после возвращения на международную арену.
Чемпионат мира по борьбе завершится 31 октября. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.
25 сентября с российских борцов частично сняли ограничения по допуску на соревнования.
В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.
Ранее французский борец опоздал на схватку с россиянином за бронзу чемпионата мира.