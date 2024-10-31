Российский борец стал шестикратным чемпионом мира

Двукратный олимпийский чемпион, российский борец Абдулрашид Садулаев выиграл золотую медаль чемпионата мира в неолимпийских весовых категориях, который проходит в албанской Тиране.

В финальной схватке в весовой категории до 92 кг он одержал победу над грузином Мириани Майсурадзе со счетом 6:0. Это золото стало для Садулаева шестым на чемпионатах мира в карьере. Также россиянин четыре раза побеждал на чемпионатах Европы.

По пути к награде он выиграл у чемпиона Олимпийских игр — 2020 в Токио американца Дэвида Тейлора.

Этот старт стал первым для Садулаева после возвращения на международную арену.

Чемпионат мира по борьбе завершится 31 октября. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.

25 сентября с российских борцов частично сняли ограничения по допуску на соревнования.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее французский борец опоздал на схватку с россиянином за бронзу чемпионата мира.