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Анкалаев потребовал бой за титул UFC после победы над Уокером

Боец UFC Анкалаев: я хочу биться за пояс, я уже давно заслуживаю

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Global Look Press

Российский боец Магомед Анкалаев после победы нокаутом над бразильцем Джонни Уокером в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Vegas 84 заявил о желании получить поединок за титул промоушена. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я хочу биться за пояс, я уже давно заслуживаю, у меня десять побед подряд, дайте мне бой за пояс! Каждый, кто выходит против меня, пытается найти ключ к победе, но это не каждому дается. Когда я выхожу в клетку, то начинаю охотиться за соперником, и у него ничего не получается», — заявил Анкалаев.

Бой носил статус реванша. 21 октября 2023 года на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) бой Анкалаева и Уокера был признан несостоявшимся после того, как россиянин ударил ногой в голову соперника, находящегося на трех точках (запрещенный удар). Судьи остановили поединок. Бразилец был не согласен с решением рефери и всем своим видом показал, что готов продолжить бой. Сотрудникам службы безопасности пришлось успокоить Уокера, который попытался устроить потасовку.

Для российского бойца победа на UFC Vegas 84 стала 18-й в карьере, также на его счету один проигранный бой. Его соперник потерпел восьмое поражение в 29 поединках.

В декабре 2022 года 31-летний россиянин провел поединок за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе с Яном Блаховичем из Польши. Схватка продлилась пять раундов и завершилась ничьей.

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