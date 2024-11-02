«Зенит» обыграл «Динамо» и догнал «Краснодар» в таблице РПЛ

В матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо».

Встреча завершилась со счетом 2:1.

В начале первого тайма точными ударами отметились игроки «Зенита» Нино и Лусиано Гонду. На 60-й минуте встречи один мяч отыграл игрок махачкалинцев Сослан Кагермазов.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» идет на втором месте, набрав 33 очка. Клуб с берегов Невы уступает по дополнительным показателям «Краснодару». «Быки» проведут свой матч 14-го тура РПЛ 3 ноября.

Махачкалинское «Динамо» идет в таблице на 11-м месте, имея в активе 12 очков.

В следующем туре РПЛ подопечные Сергея Семака сыграют в Грозном с «Ахматом». Встреча состоится 10 ноября. Команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени.

«Динамо» на своем поле сыграет с «Оренбургом». Матч состоится 9 ноября. Команды выйдут на поле в 16:30 по московскому времени.

Ранее вратарь «Динамо» отказался извиняться за свою ошибку.