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«Зенит» обыграл «Динамо» и догнал «Краснодар» в таблице РПЛ

«Зенит» со счетом 2:1 обыграл махачкалинское «Динамо» в матче РПЛ

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Владимир Астапкович/РИА Новости

В матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо».

Встреча завершилась со счетом 2:1.

В начале первого тайма точными ударами отметились игроки «Зенита» Нино и Лусиано Гонду. На 60-й минуте встречи один мяч отыграл игрок махачкалинцев Сослан Кагермазов.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» идет на втором месте, набрав 33 очка. Клуб с берегов Невы уступает по дополнительным показателям «Краснодару». «Быки» проведут свой матч 14-го тура РПЛ 3 ноября.

Махачкалинское «Динамо» идет в таблице на 11-м месте, имея в активе 12 очков.

В следующем туре РПЛ подопечные Сергея Семака сыграют в Грозном с «Ахматом». Встреча состоится 10 ноября. Команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени.

«Динамо» на своем поле сыграет с «Оренбургом». Матч состоится 9 ноября. Команды выйдут на поле в 16:30 по московскому времени.

Ранее вратарь «Динамо» отказался извиняться за свою ошибку.

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